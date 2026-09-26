Трамп призвал не допускать фейк-CМИ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "фейковые СМИ" не должны быть допущены до Белого дома.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"В Белом доме не должно быть места фейковым новостям. Это продолжается слишком долго, и наша страна платит за это огромную цену", - написал он.

Ранее сообщалось, что Белый дом объявил, что телеканал CNN не будет сопровождать президента США Дональда Трампа на борту президентского самолета Air Force One (Борт №1, -ред.), который сегодня отправится в Ноксвилл, Штат Теннесси.

Конфликт обострился спустя несколько дней после того, как федеральный суд временно обязал администрацию Белого дома предоставить CNN, Politico и MS NOW доступ на территорию комплекса.

Решение суда касалось журналистских аккредитаций и доступа представителей СМИ на территорию Белого дома, однако непосредственно не затрагивало их участие в пуле журналистов, сопровождающих президента, в том числе на борту Air Force One.

Таким образом, решение суда не распространяется напрямую на формирование президентского пресс-пула и порядок допуска журналистов к полетам президента.