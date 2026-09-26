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    ABŞ Prezidenti "saxta KİV-lər"i Ağ Evə buraxmamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2026
    • 17:35
    ABŞ Prezidenti saxta KİV-ləri Ağ Evə buraxmamağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp "saxta KİV-lər"in Ağ Evə buraxılmamalı olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Ağ Evdə saxta xəbərlərə yer olmamalıdır. Bu, çox uzun müddət davam edir və ölkəmizə baha başa gəlir" - o yazıb.

    Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Ağ ev CNN telekanalının bu gün Tennessi ştatının Noksvill şəhərinə yola düşəcək "Air Force One" prezident təyyarəsinin göyərtəsində ABŞ Prezidenti Donald Trampı müşayiət etməyəcəyini elan edib.

    Münaqişə federal məhkəmənin müvəqqəti olaraq Tramp administrasiyasını CNN, MS NOW və "Politico" jurnalistlərinin Ağ Evə girişini bərpa etməyə məcbur etməsindən bir neçə gün sonra kəskinləşib.

    Məhkəmənin qərarı jurnalistlərin akkreditasiyası və KİV nümayəndələrinin Ağ Evin ərazisinə girişinə aid idi. Lakin qərar onların prezidentin səfərlərini işıqlandıran jurnalistlər qrupunda iştirakına birbaşa aid deyildi.

    Məhkəmənin qərarı prezidenti müşayiət edən jurnalistlər qrupunun formalaşmasına və jurnalistlərin prezidentin uçuşlarına buraxılması qaydasına birbaşa şamil edilmir.

    Donald Tramp Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Ağ Ev (Vaşinqton)
    Трамп призвал не допускать фейк-CМИ в Белый дом
    MiniBoss
    MiniBoss

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