"Азеркосмос": Фермеры смогут отслеживать стадии роста урожая через приложение

В Азербайджане расширяется применение цифровых технологий в сфере сельского хозяйства, и в этом контексте разрабатывается новое мобильное приложение с целью облегчения хозяйственной деятельности фермеров и повышения продуктивности.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра географических информационных систем Космического агентства Азербайджана ("Азеркосмос") Исмет Бахышов в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По его словам, уже запущена веб-страница приложения Farmer App: "В настоящее время ведутся работы над MVP-версией приложения. Оно будет доступно как на платформе iOS, так и на Android. Приложение информирует фермеров о стадиях роста урожая и предоставляет рекомендации для оптимизации хозяйственных практик".

Бахышов подчеркнул, что климатические изменения оказывают серьезное влияние на сельское хозяйство:

"Сюда можно отнести засуху, непрогнозируемые осадки и другие климатические явления. Необходимо также уделить внимание водным ресурсам, которые находятся не только в пределах Азербайджана, но и на территории соседних государств. К примеру, река Кура относится к трансграничным рекам, так как ее бассейн расположен на территории нескольких соседних государств - Турции, Грузии, Азербайджана, Армении и Ирана. Эти данные позволяют нам увидеть общую картину и понять изменения".