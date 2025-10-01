İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    • 01 oktyabr, 2025
    • 12:24
    Azərkosmos: Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi genişlənir və bu kontekstə fermerlərin təsərrüfat fəaliyyətini asanlaşdırmaq və məhsuldarlığı artırmaq məqsədilə yeni mobil tətbiq hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) tərkibində fəaliyyət göstərən Kosmik Agentliyinin ("Azərkosmos") Coğrafi İnformasiya Sistemləri Mərkəzinin direktoru İsmət Baxışov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, artıq "Farmer App"in veb səhifəsi istifadəyə verilib:

    "Hazırda tətbiqin MVP versiyası üzərində işlər aparılır. O, həm iOS, həm də Android platformalarında əlçatan olacaq. Tətbiq fermerləri məhsulun böyümə mərhələləri barədə məlumatlandırır və təsərrüfat təcrübələrini optimallaşdırmaq üçün təkliflər təqdim edir. Əsas məqsəd məlumatların emalı əsasında fermerlərin perspektivindən vacib olan bilgiləri çatdırmaqdır".

    İ.Baxışov vurğulayıb ki, iqlim dəyişikliyi kənd təsərrüfatına ciddi təsir göstərir:

    "Buraya quraqlıqlar, proqnozlaşdırıla bilməyən yağışlar və digər iqlim hadisələri daxildir. Hazırda su ehtiyatları üzərində də düşünməliyik. Amma su ehtiyatları yalnız Azərbaycanın özündə deyil, həm də qonşu ölkələrin ərazilərində yerləşir. Bu baxımdan biz bütün regionu hövzə kimi izləyə bilirik. Məsələn, Kür çayı hövzəsi Türkiyədən başlayaraq Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan və İranın şimal hissəsinin bir qismini əhatə edir. Bu məlumatlar bizə geniş mənzərəni görməyə və dəyişiklikləri anlamağa imkan verir".

    BCAW2025 Azərkosmos İsmət Baxışov

    Son xəbərlər

    12:34

    Azərbaycan və Türkiyə mərkəzi bankları qlobal və regional iqtisadi trendləri müzakirə edib

    Maliyyə
    12:33

    Münhendə partlayış törətmiş cinayətkarın valideynlərinin evində tələ-minalar aşkarlanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:32

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

    Region
    12:32

    Ekspert: İqlim təhlükələrinin həlli üçün strategiya lazımdır

    Ekologiya
    12:30

    FIDE reytinqi: Şəhriyar Məmmədyarov iki pillə irəliləyib

    Fərdi
    12:25

    Nazir: "Azərbaycanda ərazilərin 12 %-də müasir suvarma sistemlərindən istifadə edilir"

    ASK
    12:24

    Azərbaycana casusluqda ittiham olunan erməni konsul özünü təqsirli bilmir

    Region
    12:24

    "Azərkosmos": Fermerlər məhsulun böyümə mərhələlərini tətbiqdən izləyə biləcək

    İKT
    12:23

    İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti