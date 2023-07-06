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Azercosmos: Azersky не является жертвой кибератаки

Azercosmos: Azersky не является жертвой кибератаки Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (Azercosmos) прокомментировало вопрос о том, является ли спутник Azersky, завершивший миссию на 1 год раньше срока, жертвой кибератаки.
ИКТ
6 июля 2023 г. 15:29
Azercosmos: Azersky не является жертвой кибератаки

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта (Azercosmos) прокомментировало вопрос о том, является ли спутник Azersky, завершивший миссию на 1 год раньше срока, жертвой кибератаки.

Председатель правления организации Самаддин Асадов рассказал Report, что в Азербайджане высокий уровень защиты в данной сфере.

"Такое могут утверждать люди, не имеющие представления о вопросе. В настоящее время защита в спутниковой сфере находится на таком уровне, что кибератака вообще не является предметом обсуждения. Это однозначно. Как мы уже упоминали в заявлении, причиной потери связи со спутником является его столкновение с метеоритом или космическим мусором небольшого размера. Есть факты, подтверждающие столкновение", - отметил он.

Официальный представитель Azercomos также объяснил причину невозможности повторной связи со спутником: ”Для связи со спутником у него должна быть энергия. Когда спутник сталкивается с метеоритом или космическим мусором, он выводит из строя энергосистему, и у спутника не остается энергии для связи”.

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Версия на азербайджанском языке "Azərkosmos": "Azersky" kiberhücumun qurbanı olmayıb"

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