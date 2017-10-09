Azercell Telecom: Абоненты перепродают купленные в период льготной компании смартфоны третьим лицам

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Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В последнее время наблюдаются случаи злоупотребления кредитными кампаниями на мобильные телефоны (смартфоны), предоставленные Azercell Telecom в пользование своим абонентам, а в частности их незаконная перепродажи третьим лицам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

В компании заявили, что право собственности на такие устройства приобретаются после произведения надлежащего платежа в полном объеме и оно может принадлежать владельцу только после этого.

"По этой причине возможны случаи ограничения использования устройств, которые оплачены не в полной мере или в отношении которых имеется задолженность. В таких случаях Azercell Telecom не несет ответственность за споры, возникающие в связи с соответствующими устройствами и оставляет за собой право принимать меры против лиц, участвующих в таких противозаконных действиях, в порядке, установленном законом. Принимая во внимание вышеизложенное, мы рекомендуем не приобретать новые или использованные мобильные телефоны (смартфоны) у неофициальных, подозрительных источников. В то же время заявляем, что, обратившись в ООО Azercell Telecom, вы можете уточнить, предоставляется ли желаемый вами мобильный телефон (смартфон) в рамках скидочной кредитной кампании", - говорится в сообщении.