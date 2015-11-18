Azercell проводит программу "Реинтеграция и реабилитация уличных детей"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ По инициативе и просьбе Azercell Telecom молодежная организация “Ümidli Gələcək”("Надежное будущее") приступила к реализации программы "Реинтеграция и реабилитация уличных детей" в детском приюте "Ümid Yeri".

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Azercell.

В рамках программы сначала оцениваются социальные, психологические и юридические потребности детей, исследуются причины, вынудившие их вести уличную жизнь, и на основе этого разрабатывается личный план опеки и развития ребенка. На основе данного плана принимаются меры для разрешения их психологических, юридических и других проблем, а также для их возвращения в школу и получения какой-либо специальности. В то же время, ведется поиск родителей или ближних и дальних родственников, и проводится необходимая работа по воссоединению детей с своими семьями.

Отметим, что это не первый проект, реализованный Azercell совместно с организацией “Ümidli Gələcək”. Еще в 2010 году была создана "Азербайджанская детская горячая линия" в целях оказания психологической и эмоциональной поддержки детям и молодым людям, и их направления в различные центры социальных услуг. Основной целью "Азербайджанской детской горячей линии" является оказание социальных услуг, психологической и правовой помощи и эмоциональной поддержки каждому ребенку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, а также всем лицам, занимающимся их проблемами, предоставление ребенку правильного совета для разрешения проблем, с которыми он столкнулся, при необходимости его направление в соответствующие центры социальной реабилитации. За 5 лет своей деятельности на телефоны службы "горячей линии" поступило более 11 500 звонков, охватывающих различные насущные проблемы молодого поколения.