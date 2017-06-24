Azercell проводит новую компанию по случаю праздника Рамазан

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В связи с наступающим священным праздником Рамазан ООО Azercell Telecom предоставляет своим абонентам новую кампанию.

Как сообщили Report в компании, 26-27 июня 2017 года абоненты SimSim смогут воспользоваться кампанией "Подарок на Рамазан". В рамках кампании абоненты получат в подарок 10 внутрисетевых минут и 100 SMS. Для подключения к кампании нужно отправить SMS с текстом BAYRAM на 5757 (SMS бесплатное).

Следует отметить, что в течение кампании подарочные внутрисетевые минуты и SMS могут быть активированы только один раз и использованы до 23:59 27.06.2017 г.