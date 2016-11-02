Azercell предлагает студентам Студенческую стипендиальную программу

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В рамках Студенческой стипендиальной программы, которая функционирует с 2008 года, представители Azercell Teleсom провели ряд встреч со студентами, обучающимися в различных высших учебных заведениях нашей страны.

Как сообщили Report в компании, в октябре сотрудники Azercell выступили с информационными сессиями о Стипендиальной программе перед студентами Нахчыванского государственного университета, Азербайджанского государственного аграрного университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского технического университета, Мингячевирского политехнического института, Бакинской высшей школы нефти, Азербайджанского технического университета и Бакинского филиала МГУ. Так, студенты, заинтересованные стать профессионалами в своей области и заложить основы для будущей карьеры, могут подать заявку на участие в Студенческой программе 2016-2017 годов. Основная цель Студенческой программы - проявить заботу о студентах, успешных в учебе и умеющих отличиться, помочь студентам с высоким потенциалом в формировании их в качестве профессионалов.

Талантливые студенты, принятые по программе, до конца текущего года будут получать стипендию, определенную компанией Azercell. Также для этих студентов будут созданы условия для развития их карьеры. Итак, они получат возможность улучшить свои знания в сфере коммуникаций, принять участие в корпоративных мероприятиях и социальной деятельности компании, участвовать в разных тренингах и пройти практику в компании.

Отметим, что компания Azercell представляет "Студенческую стипендиальную программу" каждый учебный год, начиная с 2008 года. До настоящего времени более 120 студентов, обучающихся в разных университетах Азербайджана, были удостоены имени стипендиата компании Azercell. Помимо того, что студенты получают стипендию от Azercell, они, благодаря помощи специалистов компании, приобретают бесценный опыт для будущей карьеры.