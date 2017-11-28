Azercell открыл магазин новой концепции в Губе

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Компания Azercell продолжает увеличивать количество магазинов новой концепции.

Как сообщает Report, компания, планирующая расширить число эксклюзивных магазинов нового типа и в регионах, вчера открыла магазин новой концепции в Губе.

Данный магазин, расположенный по адресу город Губа, пр. Гейдара Алиева, 196, оборудован самым современным оборудованием и организован в соответствии с новой концепцией Nordic. Магазин отличается наличием свободного пространства в офисе, удобством сервиса и возможностями выбора.

"Здесь абоненты могут изучить и сравнить, а также протестировать любую желаемую продукцию. А высококвалифицированные продавцы помогут покупателям в вопросе правильного выбора, подключения и в других вопросах. В данном магазине также осуществляются все абонентские операции, предоставляемые в прочих абонентских службах, за исключением операций по распечатке фактуры и по переводу номера с одного имени на другое. Здесь абоненты могут приобрести различные аксессуары, устройства, поддерживающие мобильные технологии, и в то же время купить мобильные телефоны в кредит или налично", - говорится в информации.

Отметим, что данный магазин будет предоставлен в пользование абонентов во все дни недели без перерыва с 9:00 утра до 20:00 вечера.

В день открытия нового офиса компания Azercell представила своим клиентам скидочную кампанию в качестве подарка. Так, в течение 3 дней со дня открытия клиенты, совершающие покупку в магазине Quba Azercell Eksklüziv, смогут получить подарок на сумму в размере до 50% от затраченной суммы.