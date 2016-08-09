Azercell облегчил пользование Интернетом

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Лидирующий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom создал новую возможность для пользования услугами мобильного Интернета.

Как сообщили Report в компании, благодаря новой услуге, предоставленной компанией на этот раз, на момент завершения Интернет-пакета абонент с целью продления его использования будет направлен по специальной ссылке. Перейдя по ссылке, абоненту одним нажатием будут предоставлены 3 возможности выбора: обновление доступного Интернет-пакета, заказ Интернет-пакета с большим объемом данных или использование Интернета без пакета (по тарифу 1MB=0.05AZN).

Основное преимущество этой услуги заключается в том, что при подписке на Интернет-пакет не остается необходимости в отправке СМС или набора специального кода на экране телефона. Войдя в интернет-браузер по завершении срока действия Интернет-пакета, абонент одним нажатием активизирует свой Интернет-пакет.