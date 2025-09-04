Азербайджанские студенты примут участие в мероприятиях ICPC Global

Азербайджанские студенты примут участие в мероприятиях в рамках ICPC Global.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов на пресс-конференции, посвященной мировому финалу Международного межуниверситетского конкурса по программированию (ICPC).

По его словам, проводятся встречи и обсуждения как с университетами, так и с организациями, поддерживающими ICPC: "Переговоры с ICPC Global имеют особое значение. Мы достигли соглашения по некоторым вопросам. Например, студенты из Азербайджана в рамках подготовки примут участие в определенных мероприятиях, которые будет проводить ICPC Global. Мы обсуждаем применение "инсайтов" с этих мероприятий в Азербайджане. Надеемся, что это также окажет серьезную поддержку увеличению числа студентов в этой сфере в будущем".