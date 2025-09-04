İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    • 04 sentyabr, 2025
    • 15:01
    ICPC Globalla onun tədbirlərindəki insightların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    Azərbaycanlı tələbələr hazırlıqları çərçivəsində "ICPC Global"ın keçirəcəyi tədbirlərdə iştirak edəcək. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədr müavini Vüsal Xəlilov Beynəlxalq Universitetlərarası Proqramlaşdırma Müsabiqəsinin (ICPC) Dünya Finalına həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. 

    Onun sözlərinə görə, həm universitetlərlə, həm ICPC-ni dəstəkləyən təşkilatlarla görüşlər, müzakirələr aparılır: "Ancaq bunların arasında vurğulamaq istərdim ki, "ICPC Global" ilə apardığımız danışıqlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Biz bəzi məsələlər barədə razılığa gəlmişik. Məsələn, Azərbaycandan olan tələbələr hazırlıqları çərçivəsində "ICPC Global"ın keçirəcəyi müəyyən tədbirlərdə iştirak edəcək. Həmin tədbirlərdə olan "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparırıq. Ümid edirik ki, bu da gələcəkdə bu sahədə olan tələbələrin sayının artmasına ciddi dəstək olacaq".

    ICPC Azərbaycan Mərkəzi Bankı

    Son xəbərlər

    15:14

    Fariz İsmayılzadə: "ICPC sayəsində universitetlər arasında əməkdaşlıq memorandumları imzalana bilər"

    İKT
    15:12

    DSK: Azərbaycanda iribuynuzlu mal-qaranın və keçi-qoyunların sayı ən aşağı həddə düşüb

    ASK
    15:09

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Yeni mövsümdə hədəf ən güclü 8 komanda arasında yer almaqdır"

    Komanda
    15:05
    Foto

    Qubada "Hüquq və Dövlət" Könüllülər Düşərgəsi təşkil olunub

    Sosial müdafiə
    15:04

    Rezidenturaya boş qalan plan yerlərinə qəbulun nəticələri elan edilib

    Elm və təhsil
    15:01

    "ICPC Global"la onun tədbirlərindəki "insight"ların Azərbaycanda tətbiqi müzakirə olunur

    İKT
    14:58

    Bakı metrosu avqustda 15 milyondan çox sərnişinə xidmət edib

    Maliyyə
    14:57
    Foto
    Video

    Azərbaycana külli miqdarda narkotik keçirməyə cəhd göstərən qaçaqmalçılar saxlanılıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Hadisə
    14:55

    KOBİA "Rebuild Karabakh 2025" sərgisi ilə bağlı sahibkarlara müraciət edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti