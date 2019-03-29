Азербайджанцы потратили 85 млн долларов на рынке видеоигр в прошлом году

Азербайджан занял 61-е место в рейтинге стран мира по объему рынка видеоигр.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные аналитической компании Newzoo.

Согласно данным, население Азербайджана, 8 млн. из которых активно пользуется интернетом, в 2018 году потратили в целом на рынке видеоигр 85 млн. долларов США.

В тройку лидеров рейтинга вошли Китай, США и Япония, население которых потратили в 2018 году 34,4 млрд., 31,535 млрд. и 17,715 млрд. долларов США соответственно.

Россия заняла 11-ю строчку рейтинга с 1,657 млрд. долларов, Турция - 18-е место (853 млн. долларов), Иран - 26-е место (487 млн. долларов), Армения заняла 95-е место (24 млн. долларов).

Грузия замыкает топ-100 стран с 20 млн. долларов США.