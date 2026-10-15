Президент Лаоса назвал вступление в СВМДА поворотным моментом для страны
- 15 октября, 2026
- 13:26
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Вступление в СВМДА стало одним из поворотных моментов для Лаоса и возлагает на страну большую ответственность.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.
Он подтвердил готовность страны внести вклад в деятельность организации.
"Это один из поворотных моментов для нас. Мы рассматриваем СВМДА как платформу сотрудничества и готовы внести вклад в глобальный мир. Членство в организации возлагает на нас большую ответственность", - сказал президент Лаоса.
Тхонглун Сисулит подчеркнул, что его страна готова содействовать работе СВМДА и сохранению долгосрочного мира во всем мире.
"Мы обещаем оставаться приверженными принципам мира, дружбы и сотрудничества", - заявил он.