Президент Лаоса назвал вступление в СВМДА поворотным моментом для страны

Вступление в СВМДА стало одним из поворотных моментов для Лаоса и возлагает на страну большую ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

Он подтвердил готовность страны внести вклад в деятельность организации.

"Это один из поворотных моментов для нас. Мы рассматриваем СВМДА как платформу сотрудничества и готовы внести вклад в глобальный мир. Членство в организации возлагает на нас большую ответственность", - сказал президент Лаоса.

Тхонглун Сисулит подчеркнул, что его страна готова содействовать работе СВМДА и сохранению долгосрочного мира во всем мире.

"Мы обещаем оставаться приверженными принципам мира, дружбы и сотрудничества", - заявил он.