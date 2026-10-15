Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Президент Лаоса назвал вступление в СВМДА поворотным моментом для страны

    Внешняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:26
    Президент Лаоса назвал вступление в СВМДА поворотным моментом для страны

    Вступление в СВМДА стало одним из поворотных моментов для Лаоса и возлагает на страну большую ответственность.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    Он подтвердил готовность страны внести вклад в деятельность организации.

    "Это один из поворотных моментов для нас. Мы рассматриваем СВМДА как платформу сотрудничества и готовы внести вклад в глобальный мир. Членство в организации возлагает на нас большую ответственность", - сказал президент Лаоса.

    Тхонглун Сисулит подчеркнул, что его страна готова содействовать работе СВМДА и сохранению долгосрочного мира во всем мире.

    "Мы обещаем оставаться приверженными принципам мира, дружбы и сотрудничества", - заявил он.

    Тхонглун Сисулит Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    Thonqlun Sisulit: Laosun AQEM-ə üzv qəbul olunması bizim üçün dönüş nöqtələrindən biridir
    Laos president: CICA membership - turning point for Laos
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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