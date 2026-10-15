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    Глава ВТО: Войны в Украине и на Ближнем Востоке изменят мировую торговлю

    Экономика
    • 15 октября, 2026
    • 13:30
    Глава ВТО: Войны в Украине и на Ближнем Востоке изменят мировую торговлю

    Войны в Украине и на Ближнем Востоке, а также изменение геополитической обстановки окажут долгосрочное влияние на глобальные торговые потоки, поскольку компании стремятся снизить риски будущих потрясений.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

    По ее словам, война с Ираном привела к резкому сокращению торговли на Ближнем Востоке. Согласно прогнозу ВТО, в 2026 году экспорт в регионе сократится на 17%, а импорт - примерно на 15%.

    Оконджо-Ивеала отметила, что после завершения войны и открытия Ормузского пролива ожидается восстановление торговых потоков. Однако некоторые альтернативные маршруты, созданные в условиях конфликта, могут сохраниться на постоянной основе.

    Глава ВТО подчеркнула, что на фоне геополитической нестабильности, вооруженных конфликтов и повышения торговых пошлин США глобальные цепочки поставок уже перестраиваются, а компании продолжают искать новые торговые маршруты, несмотря на более высокие расходы, и диверсификация торговли продолжится.

    Ранее организация повысила прогноз роста международной торговли товарами в 2026 году с 1,9% до 3,9% благодаря увеличению спроса на продукцию, связанную с искусственным интеллектом.

    Всемирная торговая организация (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала Экономический кризис
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