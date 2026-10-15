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    Мадьяр: Вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 13:11
    Мадьяр: Вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

    Сроки вступления Украины в Европейский союз на сегодняшний день обозначить сложно, переговоры о присоединении могут занять 15-20 лет.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания Совета ЕС заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    "Я не думаю, что это (сроки) можно определить, да и не нужно. Мы верим в присоединение на основе заслуг", - сказал Мадьяр, отвечая на вопрос о возможных сроках вступления Украины в ЕС.

    По его словам, некоторые страны Западных Балкан пытаются вступить в Евросоюз уже 15 лет, но за это время не приблизились к членству настолько, насколько ожидалось. В качестве другого примера он привел Турцию, которая десятилетиями стремилась к вступлению в ЕС.

    Мадьяр также выступил против промежуточных или параллельных форм членства, подчеркнув, что поддерживает только полноценное членство в Евросоюзе. "Это может занять даже 15 или 20 лет", - отметил он.

    Мадьяр отметил, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС само по себе ничего не гарантирует. По его словам, Украина получила возможность начать переговорный процесс благодаря одобрению предыдущего правительства Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

    Отдельно Мадьяр назвал защиту прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье одним из ключевых вопросов предстоящей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, венгерская сторона запросила гарантии соблюдения прав меньшинства в сферах образования, использования языка и взаимодействия с государственными органами и, как он утверждает, получила их от украинской стороны.

    Мадьяр добавил, что практическое выполнение этих обязательств еще предстоит проверить.

    Он сообщил, что рассчитывает встретиться с Зеленским утром в пятницу 16 октября в Брюсселе, где продолжится заседание Совета, и выразил надежду, что встреча позволит открыть новую главу в отношениях двух стран.

    Петер Мадьяр Вступление в ЕС Европейский союз (ЕС) Украина Российско-украинский конфликт
    Magyar: Ukraine's accession to EU could take 15–20 years
    MiniBoss
    MiniBoss

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