Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 13:21
    Ильхам Алиев: Мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять

    Мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    "Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу", - заявил президент.

    Глава государства подчеркнул, что Азербайджан предложил (Армении - ред.) мир, и уже чуть более года живет в условиях мира.

    "Этот мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять", - добавил президент.

    Президент заявил, что если бы вовремя были введены санкции против Армении за оккупацию, геноцид и этническую чистку, Азербайджан не был бы вынужден сломить хребет армянскому фашизму на поле боя. Глава государства отметил, что безнаказанность агрессора лишь еще больше увеличивала масштаб его наглости:

    "Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право".

    Отметив, что все они ошиблись, глава государства подчеркнул: "Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям".

    Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан одержал победу в войне, изгнал оккупантов со своих земель, однако не стал мстить им за 30-летние страдания, геноцид, разрушение городов и сел:

    "Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились нравственные качества нашего народа".

    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
    İlham Əliyev: Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır - əlavə olunub
    Ilham Aliyev: Peace remains fragile, must be protected, strengthened
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