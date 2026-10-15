Ильхам Алиев: Мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять

Мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

"Мы не наносили ударов по уже побежденному противнику. Мы не опускались до уровня варваров и детоубийц, причинивших столько страданий нашему народу", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан предложил (Армении - ред.) мир, и уже чуть более года живет в условиях мира.

"Этот мир по-прежнему хрупок, его следует защищать и укреплять", - добавил президент.

Президент заявил, что если бы вовремя были введены санкции против Армении за оккупацию, геноцид и этническую чистку, Азербайджан не был бы вынужден сломить хребет армянскому фашизму на поле боя. Глава государства отметил, что безнаказанность агрессора лишь еще больше увеличивала масштаб его наглости:

"Война не была нашим выбором. В войну нас вынудила вступить Армения. Стоящие за ней ее покровители, видимо, не предполагали, что Азербайджан силой восстановит свой суверенитет и международное право".

Отметив, что все они ошиблись, глава государства подчеркнул: "Вероятно, они плохо знали характер нашего гордого, свободолюбивого народа, живущего по своим традициям и моральным ценностям".

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан одержал победу в войне, изгнал оккупантов со своих земель, однако не стал мстить им за 30-летние страдания, геноцид, разрушение городов и сел:

"Мы отомстили на поле боя и предложили Армении мир. Здесь вновь проявились нравственные качества нашего народа".