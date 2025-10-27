Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

    Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

    Премьер-министр Али Асадов утвердил "Правила проведения диагностики уровня цифровизации информационной инфраструктуры на национальном уровне".

    Документ подготовлен Министерством цифрового развития и транспорта в рамках реализации "Концепции цифрового развития" и во исполнение пункта 3.5 Указа Президента от 16 января 2025 года №287.

    В соответствии с новыми правилами, в государственных структурах будет ежегодно проводиться диагностика уровня цифровизации, а для бизнес-сектора создаётся возможность пройти аналогичную процедуру на добровольной основе. По итогам диагностики для каждого участника будет определён уровень цифровой зрелости и разработан индивидуальный план дальнейшего развития.

    Результаты оценки будут распределяться по уровням цифровой зрелости. Государственные органы будут классифицироваться как "Начальные", "Управляемые", "Определённые" и "Оптимизированные". Для предпринимательских структур предусмотрены категории "Цифровой энтузиаст", "Цифровой инициатор", "Цифровой внедренец" и "Цифровой лидер".

    Отчёты о результатах диагностики государственных органов будут представлены Президенту. Министерство цифрового развития и транспорта обеспечит методическую и практическую поддержку государственному и частному секторам с целью ускорения цифровизации и устранения выявленных пробелов.

    Принятие данных правил закладывает основу для управления цифровой трансформацией на основе измеримых показателей и представляет собой значимый шаг на пути к эффективному использованию ресурсов и устойчивому цифровому развитию страны.

    Али Асадов Концепции цифрового развития
    İnformasiya infrastrukturunun rəqəmsallaşma səviyyəsinin diaqnostikası üçün yeni qaydalar təsdiqlənib
    New rules approved for assessing the level of digitalization of information infrastructure in Azerbaijan

