Азербайджан запускает диагностику цифровой зрелости госорганов и бизнеса

Премьер-министр Али Асадов утвердил "Правила проведения диагностики уровня цифровизации информационной инфраструктуры на национальном уровне".

Документ подготовлен Министерством цифрового развития и транспорта в рамках реализации "Концепции цифрового развития" и во исполнение пункта 3.5 Указа Президента от 16 января 2025 года №287.

В соответствии с новыми правилами, в государственных структурах будет ежегодно проводиться диагностика уровня цифровизации, а для бизнес-сектора создаётся возможность пройти аналогичную процедуру на добровольной основе. По итогам диагностики для каждого участника будет определён уровень цифровой зрелости и разработан индивидуальный план дальнейшего развития.

Результаты оценки будут распределяться по уровням цифровой зрелости. Государственные органы будут классифицироваться как "Начальные", "Управляемые", "Определённые" и "Оптимизированные". Для предпринимательских структур предусмотрены категории "Цифровой энтузиаст", "Цифровой инициатор", "Цифровой внедренец" и "Цифровой лидер".

Отчёты о результатах диагностики государственных органов будут представлены Президенту. Министерство цифрового развития и транспорта обеспечит методическую и практическую поддержку государственному и частному секторам с целью ускорения цифровизации и устранения выявленных пробелов.

Принятие данных правил закладывает основу для управления цифровой трансформацией на основе измеримых показателей и представляет собой значимый шаг на пути к эффективному использованию ресурсов и устойчивому цифровому развитию страны.