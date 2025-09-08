Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на должности Генерального директора и заместителя Международного бюро Всемирного почтового союза (ВПС), а также на выборы председателя и членов Совета почтовых операций и Административного совета.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации ведомства, делегация Азербайджана принимает участие в 28-м Конгрессе - высшем органе принятия решений ВПС в Дубае.

На Конгрессе, который проводится каждые 4 года, избираются Генеральный директор Международного бюро ВПС и его заместитель, а также председатель и члены Совета почтовых операций и Административного совета. В этом году наша страна выдвинула свою кандидатуру в оба совета и участвует в выборах.

Конгресс, являющийся высшим органом принятия решений ВПС, играет роль основной платформы, где формируются политика и правила в области международных почтовых услуг. В этом престижном собрании, определяющем будущее развитие международной почтовой системы, принимают участие полномочные представители 192 стран-членов ВПС, а в процессе выборов избирается 41 член ВПС по 5 регионам в эти Советы.

Перед Конгрессом состоялась церемония награждения "EMS AWARDS". "Азерпочт" был удостоен серебряной награды за эффективную деятельность, а также вошел в число победителей в номинации "обслуживание клиентов".