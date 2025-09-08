İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    İKT
    • 08 sentyabr, 2025
    • 18:14
    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    Azərbaycan Ümumdünya Poçt İttifaqının (ÜPİ) Beynəlxalq Bürosunun Baş direktoru və müavini, həmçinin Poçt Əməliyyatları Şurası və Administrativ Şuranın sədr və üzvlərinin seçilməsi ilə bağlı namizədliyini irəli sürüb.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu məqsədlə Azərbaycan nümayəndə heyəti sentyabrın 8-19-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində keçirilən ÜPİ-nin ali qərarverici orqanı olan 28-ci Konqresində iştirak edir. 

    Hər 4 ildən bir keçirilən Konqresdə ÜPİ-nin Beynəlxalq Bürosunun Baş direktoru və müavini, həmçinin Poçt Əməliyyatları Şurası və Administrativ Şuranın sədr və üzvlərinin seçilməsi baş tutur. Bu il ölkəmiz hər iki şuraya namizədliyini irəli sürüb və seçkilərdə iştirak edir.

    ÜPİ-nin ali qərarverici orqanı olan Konqres beynəlxalq poçt xidmətləri sahəsində siyasət və qaydaların formalaşdırıldığı əsas platforma rolunu oynayır. Beynəlxalq poçt sisteminin gələcək inkişafını müəyyənləşdirən bu mötəbər toplantıda ÜPİ-nin 192 üzv ölkəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi iştirak edir, seçkilər prosesində isə qeyd olunan Şuralara ÜPİ-nin 5 region üzrə 41 üzvü seçilir.

    Konqresdən əvvəl "EMS AWARDS" mükafatlandırma mərasimi keçirilib. "Azərpoçt" MMC səmərəli fəaliyyətinə görə gümüş mükafata layiq görülüb, həmçinin müştəri xidmətləri üzrə də qaliblər sırasında olub.

    Азербайджан выдвинул кандидатуру на руководящие посты в двух советах Всемирного почтового союза

    Son xəbərlər

    18:33

    Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaq

    Region
    18:26

    Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    18:24

    Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    18:21

    Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"

    Futbol
    18:19

    Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilib

    Sosial müdafiə
    18:17

    Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Region
    18:14

    Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürüb

    İKT
    18:09

    Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:01

    Hesablama Palatası: Büdcəyə artq ödəməlin geri qaytarılması və ya əvəzləşdirilməsi gələcəkdə risk faktoruna çevrilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti