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Азербайджан в августе продвинулся на две ступени по скорости мобильного интернета

Азербайджан в августе продвинулся на две ступени по скорости мобильного интернета В августе этого года Азербайджан занял 120-ое место среди 182 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 28,7 Мбит/с.
ИКТ
18 сентября 2023 г. 09:48
Азербайджан в августе продвинулся на две ступени по скорости мобильного интернета

В августе этого года Азербайджан занял 120-ое место среди 182 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 28,7 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан продвинулся на 3 ступени по сравнению с июлем.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (254,65 МБ/с), а последнее место - Куба (1,95 МБ/с).

В августе Азербайджан поднялся на две ступени по скорости мобильного интернета, заняв 54-ое место (42,94 МБ/с) среди 145 стран.

По скорости мобильного интернета ОАЭ заняли первое место (210,89 МБ/с), а Куба - последнее (4,34 МБ/с).

Кроме того, в отчетный период Баку занял 73-е место среди 171 города по скорости мобильного интернета (45,5 МБ/с). Первое место занимает Дубай - 259,65 МБ/с, последнее столица Кубы Гавана – 4,11 МБ/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана опустилась на три ступени и заняла 141-е место (29,21 МБ/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 193 города. Возглавила список столица ОАЭ Абу-Даби (280,24 МБ/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,88 МБ/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan advances by 2 steps in terms of mobile internet speed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan avqustda mobil internetin sürətinə görə 2 pillə irəliləyib

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