    20 апреля, 2026
    • 10:46
    Азербайджан усиливает киберзащиту при поддержке эстонской eGA

    Академия электронного управления Эстонии (eGA) планирует участвовать в инициативах по наращиванию потенциала в области кибердипломатии в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила старший эксперт по кибербезопасности eGA Эльза Неэме в кулуарах семинара "Серия тренингов по кибербезопасности: укрепление киберустойчивости в странах Восточного партнерства", проходящего в Баку.

    "Это направление в Азербайджане развито достаточно хорошо и, безусловно, является одной из приоритетных сфер будущего сотрудничества. Совместно с нашими партнерами, в частности Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана (AKTA) и Центральным банком, мы работаем над созданием механизмов повышения осведомленности для различных целевых групп. Наша цель - доступно объяснить конечным пользователям, как защитить себя в сети, а также провести целевые мероприятия для объектов критической инфраструктуры. План довольно масштабный", - подчеркнула Э. Неэме.

    Говоря о тематике мероприятия, эксперт отметила, что совместная работа с азербайджанскими коллегами сосредоточена на наращивании потенциала, однако этот вопрос выходит далеко за рамки одной страны.

    "Проект ориентирован на Азербайджан, но, поскольку киберугрозы по своей природе трансграничны, сотрудничество между партнерами и Европейским союзом имеет первостепенное значение. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы жизненно важных сервисов, например банковских услуг, которыми мы пользуемся ежедневно. Мы стремимся сделать это обучение двусторонним и полезным как для Азербайджана, так и для нашей команды экспертов", - отметила она.

    По ее словам, речь идет не только о передаче знаний, но и о получении обратной связи от азербайджанской стороны относительно векторов угроз и наиболее актуальных рисков.

    "Важно обсудить методы минимизации угроз, существующую практику в Азербайджане, а также наш опыт противодействия меняющемуся ландшафту рисков в Европе. Кроме того, мы проводим курс для подразделений по управлению инцидентами, в частности для команд CERT", - добавила Э. Неэме.

