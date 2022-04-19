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Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета В марте 2022 года Азербайджан по скорости фиксированного широкополосного интернета, поднявшись на три строчки, занял 119 место среди 182 стран.
ИКТ
19 апреля 2022 г. 09:52
Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

В марте 2022 года Азербайджан по скорости фиксированного широкополосного интернета, поднявшись на три строчки, занял 119 место среди 182 стран.

Как сообщает Report, согласно отчету Speedtest Global Index, средняя скорость загрузки мобильного интернета в стране в прошлом месяце составила 19,93 Мбит/с.

В прошлом месяце Азербайджан по скорости мобильного интернета, опустившись на две ступени, занял 63-е место. Средняя скорость загрузки составила 30,40 Мбит/с.

Первое место в рейтинге стран по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (197,97 Мбит/с), на последнем разместился Афганистан (1,83 Мбит/с).

В списке мобильных операторов Объединенные Арабские Эмираты заняли первое место (135,35 Мбит/с), а Палестина - последнее 142-е место (4,89 Мбит/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan improves positions in Speedtest Global Index
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə martda 119-cu olub

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