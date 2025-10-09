Азербайджан создает единую информсистему в сфере коммунальных услуг

В Азербайджане создается единая информационная система в сфере коммунальных услуг.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Шахин Алиев на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры 2025" (Critical Infrastructure Defense Challenge 2025, CIDC-2025).

По его словам, на первом этапе в системе будет формироваться единая база данных пользователей и собираться информация, поступающая со счетчиков, что позволит проводить ее централизованный анализ.

"На следующем этапе данные будут поступать в режиме реального времени с сенсоров, что обеспечит возможность более оперативного принятия решений", - отметил Ш. Алиев.