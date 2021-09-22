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Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр

Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр В Азербайджане планируется создание совместного с Турцией предприятия и исследовательского центра в области инноваций и технологий.
ИКТ
22 сентября 2021 г. 13:51
Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр
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В Азербайджане планируется создание совместного с Турцией предприятия и исследовательского центра в области инноваций и технологий.

Как передает Report, в связи с этим на полях проходящего в Стамбуле IV фестиваля "Технофест" между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и компанией Baykar Makina подписан меморандум в рамках партнерства государственного и частного секторов.

Цель - создание или усовершенствование технологических продуктов и оборудования, подготовка новых решений на основе заказов, создание необходимой инфраструктуры для проведения исследовательских работ в сфере инноваций и применения их результатов в сфере промышленности, услуг и др. (коммерциализация), реализация совместных проектов в сфере экспорта инновационной продукции.

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Версия на английском языке Azerbaijan to set up joint research center with Turkey
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyə ilə birgə tədqiqat-araşdırma mərkəzi yaradır

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