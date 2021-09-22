Азербайджан совместно с Турцией создает исследовательский центр

В Азербайджане планируется создание совместного с Турцией предприятия и исследовательского центра в области инноваций и технологий.

В Азербайджане планируется создание совместного с Турцией предприятия и исследовательского центра в области инноваций и технологий.

Как передает Report, в связи с этим на полях проходящего в Стамбуле IV фестиваля "Технофест" между Госагентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и компанией Baykar Makina подписан меморандум в рамках партнерства государственного и частного секторов.

Цель - создание или усовершенствование технологических продуктов и оборудования, подготовка новых решений на основе заказов, создание необходимой инфраструктуры для проведения исследовательских работ в сфере инноваций и применения их результатов в сфере промышленности, услуг и др. (коммерциализация), реализация совместных проектов в сфере экспорта инновационной продукции.