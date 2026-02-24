Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта
ИКТ
- 24 февраля, 2026
- 17:13
Азербайджан и Иран обсудили вопросы увеличения объемов грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также развития транспортной инфраструктуры.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.
По его словам, была достигнута договоренность о разработке соответствующей дорожной карты.
"Мы провели встречу с делегацией во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег. В то же время мы обменялись мнениями о расширении региональных связей по транспортным коридорам в многостороннем формате", - написал министр.
