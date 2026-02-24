Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    ИКТ
    • 24 февраля, 2026
    • 17:13
    Азербайджан согласовал с Ираном разработку дорожной карты в сфере транспорта

    Азербайджан и Иран обсудили вопросы увеличения объемов грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом, а также развития транспортной инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в социальной сети X.

    По его словам, была достигнута договоренность о разработке соответствующей дорожной карты.

    "Мы провели встречу с делегацией во главе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран Фарзане Садег. В то же время мы обменялись мнениями о расширении региональных связей по транспортным коридорам в многостороннем формате", - написал министр.

