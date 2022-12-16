Азербайджан продвинулся в рейтинге по скорости мобильного интернета

В ноябре этого года Азербайджан продвинулся на одну ступень в рейтинге стран по скорости мобильного интернета, заняв 58-ое место с показателем 34,6 МБ/с.

В ноябре этого года Азербайджан продвинулся на одну ступень в рейтинге стран по скорости мобильного интернета, заняв 58-ое место с показателем 34,6 МБ/с.

Об этом Report передает со ссылкой на Speedtest Global Index.

В прошлом месяце Азербайджан занял 118-е место в мире по средней скорости фиксированного широкополосного интернета, что на 1 ступень ниже по сравнению с октябрем. В ноябре средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране составила 26,95 МБ/с.

Исследование было проведено в 180 странах мира относительно скорости фиксированного широкополосного интернета. На первом месте Чили (216,46 МБ/с), а на последнем - Куба (1,91 МБ/с).

В рейтинге по мобильному интернету Катар занимает первое место со скоростью 176,18 МБ/с, а Куба - последнее 142-е место со скоростью 5,27 МБ/с.