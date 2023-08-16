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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета В июле этого года Азербайджан занял 117-ое место среди 182 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,14 Мбит/с.
ИКТ
16 августа 2023 г. 09:50
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по скорости интернета

В июле этого года Азербайджан занял 117-ое место среди 182 стран по скорости фиксированного широкополосного интернета. Средняя скорость загрузки составила 29,14 Мбит/с.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, Азербайджан опустился на одну строчку по сравнению с показателем за июнь.

В рейтинге по скорости фиксированного широкополосного интернета первое место занял Сингапур (247,44 ), а последнее место - Куба (1,86 Мбит/с).

В июле Азербайджан поднялся на три строчки по скорости мобильного интернета, заняв 56-ое место (41,77 Мбит/с) среди 143 стран.

В списке мобильных операторов ОАЭ занял первое место (205,77 Мбит/с), а Куба - последнее (3,87 Мбит/с).

Кроме того, в июле город Баку продвинулся на пять ступеней по скорости мобильного интернета (44,94 Мбит/с), заняв 73-е место среди 171 города. По скорости мобильного интернета первое место занимает Дубай (ОАЭ) - 244,95 Мбит/с, последнее - столица Кубы Гавана - 3,70 Мбит/с.

По скорости фиксированного широкополосного интернета столица Азербайджана опустилась на две строчки и заняла 138-е место (29,50 Мбит/с).

В рейтинг городов по фиксированному широкополосному интернету вошли 195 городов. Возглавила список столица ОАЭ Абу-Даби (271,66 Мбит/с), а Гавана оказалась последней в рейтинге (1,81 Мбит/с).

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Версия на английском языке Azerbaijan advances by 3 steps in terms of mobile internet speed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iyulda mobil internetin sürətinə görə 3 pillə irəliləyib

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