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Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету
ИКТ
2 июля 2024 г. 18:20
Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Ассоциация GSM опубликовала отчет Mobile Connectivity Index на 2023 год. Документ охватывает показатели подключения к мобильному интернету 99% населения мира по 173 странам.

Согласно отчету, Азербайджан в прошлом году набрал 69,33 балла по подключению к мобильному интернету, улучшив показатель по сравнению с 2022 годом.

В то же время, на основе показателей 2023 года, Азербайджан был переведен из группы "Переходный" (Transitioner) в группу "Развитый" (Advanced) по Mobile Connectivity Index.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik: Azərbaycan mobil internetə qoşulmada irəliləyib

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