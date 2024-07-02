Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету

Азербайджан продвинулся в мировом рейтинге по подключению к мобильному интернету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Ассоциация GSM опубликовала отчет Mobile Connectivity Index на 2023 год. Документ охватывает показатели подключения к мобильному интернету 99% населения мира по 173 странам.

Согласно отчету, Азербайджан в прошлом году набрал 69,33 балла по подключению к мобильному интернету, улучшив показатель по сравнению с 2022 годом.

В то же время, на основе показателей 2023 года, Азербайджан был переведен из группы "Переходный" (Transitioner) в группу "Развитый" (Advanced) по Mobile Connectivity Index.