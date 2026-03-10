Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

Сегодня Министерство экономики Азербайджана и haimaker.AI Inc. подпишут Меморандум о взаимопонимании о потенциальном партнерстве по разработке цифровой платформы и экосистемы нового поколения в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Американо-Азербайджанскую торговую палату (USACC), подписание ожидается в рамках мероприятия по случаю 30-летия палаты в Вашингтоне.

Меморандум подпишут находящийся с визитом в США первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев и генеральный директор и соучредитель компании haimaker.AI Inc. Су Ле.

Также ожидается ряд встреч представителей делегации Азербайджана с представителями бизнес-сообщества США.

Напомним, что в рамках Стратегии развития цифровой экономики Азербайджана на 2026-2029 годы планируется формирование экосистемы цифровой экономики, ускорение цифровизации бизнеса и создание добавленной стоимости за счет новых цифровых бизнес-моделей. В частности, с помощью решений на основе генеративного искусственного интеллекта планируется создать добавленную стоимость в 70 млн манатов.