    Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

    ИКТ
    • 10 марта, 2026
    • 16:49
    Азербайджан привлекает американскую компанию к созданию цифровой платформы нового поколения

    Сегодня Министерство экономики Азербайджана и haimaker.AI Inc. подпишут Меморандум о взаимопонимании о потенциальном партнерстве по разработке цифровой платформы и экосистемы нового поколения в Азербайджане.

    Как сообщает Report со ссылкой на Американо-Азербайджанскую торговую палату (USACC), подписание ожидается в рамках мероприятия по случаю 30-летия палаты в Вашингтоне.

    Меморандум подпишут находящийся с визитом в США первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев и генеральный директор и соучредитель компании haimaker.AI Inc. Су Ле.

    Также ожидается ряд встреч представителей делегации Азербайджана с представителями бизнес-сообщества США.

    Напомним, что в рамках Стратегии развития цифровой экономики Азербайджана на 2026-2029 годы планируется формирование экосистемы цифровой экономики, ускорение цифровизации бизнеса и создание добавленной стоимости за счет новых цифровых бизнес-моделей. В частности, с помощью решений на основе генеративного искусственного интеллекта планируется создать добавленную стоимость в 70 млн манатов.

    Azərbaycan yeni nəsil rəqəmsal platformanın yaradılmasına ABŞ şirkətini cəlb edir
    Azerbaijan attracting US company to create next-generation digital platform
