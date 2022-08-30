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Азербайджан представлен на фестивале Teknofest-2022 в Турции

Азербайджан представлен на фестивале Teknofest-2022 в Турции Сегодня в турецком городе Самсун начинает свою работу фестиваль аэрокосмических технологий Teknofest-2022.
ИКТ
30 августа 2022 г. 13:35
Азербайджан представлен на фестивале Teknofest-2022 в Турции

Сегодня в турецком городе Самсун начинает свою работу фестиваль аэрокосмических технологий Teknofest-2022.

Как сообщает Report, мероприятие под названием Teknofest Karadeniz продлится до 4 сентября.

Фестиваль проводится при совместной организации Турецкого фонда технологической команды (T3 Vakfı), Министерства промышленности и технологий.

Азербайджан на мероприятии представляет заместитель министра цифрового развития и транспорта Ровшан Рустамов.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится в 15:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в этом году фестиваль Teknofest отмечает свое 5-летие. В этом году 26-29 мая впервые в истории Teknofest фестиваль прошел за пределами Турции в Азербайджане. На его открытии в Баку приняли участие президенты Азербайджана и Турции.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan represented at Teknofest 2022 Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyədə keçirilən "Teknofest 2022" tədbirində təmsil olunur

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