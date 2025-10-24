Азербайджан предложил создать Платформу сотрудничества стартапов в рамках ОТГ

Азербайджан выступил с предложением создать Платформу сотрудничества стартапов и инноваций тюркских государств с целью стимулирования совместной деятельности стран в сфере стартапов, поддержки реализации инновационных идей и расширения возможностей выхода на региональные рынки.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил министр экономики Микаил Джаббаров на 2-м Совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Министр отметил, что новая платформа станет единым механизмом для координации сотрудничества между тюркскими странами в сфере инноваций, стартапов и цифровой экономики. Она также упростит обмен знаниями, опытом и технологиями, ускорит развитие инноваций и откроет больше возможностей для молодых предпринимателей.

Джаббаров добавил, что подписанное в этом году в Бишкеке Соглашение о партнерстве тюркских государств по цифровой экономике (DEPA) стало важным шагом в укреплении цифрового сотрудничества. По его словам, документ упрощает цифровую торговлю, электронные платежи, оформление накладных, логистику и интеграцию малого и среднего бизнеса. DEPA также создает основу для единого цифрового пространства между тюркскими странами, объединяя их правовые и технологические системы.