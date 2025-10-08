Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Азербайджан обсудил создание совместного венчурного фонда с бизнес-клубом из США

    ИКТ
    • 08 октября, 2025
    • 13:55
    Азербайджан обсудил возможности совместных инвестиций и создания совместного венчурного фонда с бизнес-клубом "Линкольн" округа Ориндж штата Калифорния Соединенных Штатов Америки (США).

    Как сообщили Report в Министерстве цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра Самира Мамедова с представителем клуба по международному сотрудничеству Бенни Мором.

    Стороны также обменялись мнениями о продвижении долгосрочного сотрудничества с компаниями-членами клуба в форматах B2B и B2G, открытии представительств компаний в Азербайджане, развитии человеческого капитала.

    На встрече также обсуждались перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в сферах высоких технологий, транспорта и логистики.

