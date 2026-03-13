Азербайджан обсудил сотрудничество с UNCTAD в сфере цифровой торговли

Азербайджан обсудил сотрудничество с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в сфере цифровой торговли.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

Переговоры состоялись в ходе встречи министра с генеральным секретарем UNCTAD Ребекой Гринспан в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.

По его словам, стороны обсудили экономические тенденции, текущее состояние глобальной деловой среды и международных торговых связей: "Мы также подчеркнули возможности укрепления сотрудничества с UNCTAD для диверсификации экономики, организации программ наращивания потенциала в области цифровой торговли и поддержки инновационной экосистемы".