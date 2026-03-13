Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан обсудил сотрудничество с UNCTAD в сфере цифровой торговли

    ИКТ
    • 13 марта, 2026
    • 13:37
    Азербайджан обсудил сотрудничество с UNCTAD в сфере цифровой торговли

    Азербайджан обсудил сотрудничество с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в сфере цифровой торговли.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.

    Переговоры состоялись в ходе встречи министра с генеральным секретарем UNCTAD Ребекой Гринспан в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.

    По его словам, стороны обсудили экономические тенденции, текущее состояние глобальной деловой среды и международных торговых связей: "Мы также подчеркнули возможности укрепления сотрудничества с UNCTAD для диверсификации экономики, организации программ наращивания потенциала в области цифровой торговли и поддержки инновационной экосистемы".

    Микаил Джаббаров Ребека Гринспен Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Глобальный Бакинский форум Цифровая торговля
    Фото
    Azərbaycan UNCTAD ilə rəqəmsal ticarət üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, UNCTAD discuss digital trade cooperation prospects
    Ты - Король

    Последние новости

    14:33

    Абдулазиз Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    14:28

    В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

    Здоровье
    14:25

    В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейских

    Другие страны
    14:12

    Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    14:08

    На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаров

    Экология
    14:07

    В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025г

    Здоровье
    14:04

    Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13

    Внешняя политика
    14:02

    ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в Турции

    Финансы
    14:01

    Йылдырым: Средний коридор - безопасный и надежный транспортный путь между Европой и Азией

    Внешняя политика
    Лента новостей