Азербайджан обсудил сотрудничество с UNCTAD в сфере цифровой торговли
ИКТ
- 13 марта, 2026
- 13:37
Азербайджан обсудил сотрудничество с Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD) в сфере цифровой торговли.
Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в соцсети X.
Переговоры состоялись в ходе встречи министра с генеральным секретарем UNCTAD Ребекой Гринспан в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.
По его словам, стороны обсудили экономические тенденции, текущее состояние глобальной деловой среды и международных торговых связей: "Мы также подчеркнули возможности укрепления сотрудничества с UNCTAD для диверсификации экономики, организации программ наращивания потенциала в области цифровой торговли и поддержки инновационной экосистемы".
Последние новости
14:33
Абдулазиз Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном КавказеВнешняя политика
14:28
В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025гЗдоровье
14:25
В Пакистане неизвестные подорвали автомобиль патруля, погибли семь полицейскихДругие страны
14:12
Ян Кубиш: Готовится визит президента Словакии в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
14:08
На освобожденных территориях создается национальный парк площадью 90 тысяч гектаровЭкология
14:07
В Азербайджане зафиксировали 10 случаев кори в 2025гЗдоровье
14:04
Шавкат Мирзиёев примет участие на WUF13Внешняя политика
14:02
ЕБРР профинансирует строительство недостающего звена Среднего коридора в ТурцииФинансы
14:01