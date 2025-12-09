Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры

    ИКТ
    • 09 декабря, 2025
    • 10:27
    Азербайджан и компания Amazon Web Services обсудили развитие "облачной" инфраструктуры.

    Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

    "В рамках визита в США мы встретились с вице-президентом по технологиям в мировом государственном секторе компании Amazon Web Services (AWS) Домиником Дельмолино, также обменялись мнениями в области сотрудничества по цифровой трансформации государственных услуг, укреплению возможностей кибербезопасности и расширению инновационной экосистемы", - добавил он.

    Рашад Набиев облачная инфраструктура Amazon Web Services
    Azərbaycan "Amazon Web Services"lə "bulud" infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib
    Azerbaijan, Amazon Web Services explore cloud infrastructure development
    Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры

