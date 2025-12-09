Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры
ИКТ
- 09 декабря, 2025
- 10:27
Азербайджан и компания Amazon Web Services обсудили развитие "облачной" инфраструктуры.
Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".
"В рамках визита в США мы встретились с вице-президентом по технологиям в мировом государственном секторе компании Amazon Web Services (AWS) Домиником Дельмолино, также обменялись мнениями в области сотрудничества по цифровой трансформации государственных услуг, укреплению возможностей кибербезопасности и расширению инновационной экосистемы", - добавил он.
