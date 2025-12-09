Azərbaycan "Amazon Web Services"lə "bulud" infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib
İKT
- 09 dekabr, 2025
- 10:13
Azərbaycan və "Amazon Web Services" şirkəti arasında "bulud" infrastrukturunun inkişafı müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.
"ABŞ-yə səfər çərçivəsində "Amazon Web Services" (AWS) şirkətinin ümumdünya dövlət sektorunda texnologiyalar üzrə vitse-prezidenti Dominik Delmolino ilə görüşdük, dövlət xidmətlərində rəqəmsal transformasiya, kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi və innovasiya ekosisteminin genişləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq sahələri ətrafında da fikir mübadiləsi apardıq", - deyə o əlavə edib.
