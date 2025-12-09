İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Azərbaycan "Amazon Web Services"lə "bulud" infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İKT
    • 09 dekabr, 2025
    • 10:13
    Azərbaycan Amazon Web Serviceslə bulud infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    Azərbaycan və "Amazon Web Services" şirkəti arasında "bulud" infrastrukturunun inkişafı müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev "X" sosial şəbəkəsində hesabında bildirib.

    "ABŞ-yə səfər çərçivəsində "Amazon Web Services" (AWS) şirkətinin ümumdünya dövlət sektorunda texnologiyalar üzrə vitse-prezidenti Dominik Delmolino ilə görüşdük, dövlət xidmətlərində rəqəmsal transformasiya, kibertəhlükəsizlik imkanlarının gücləndirilməsi və innovasiya ekosisteminin genişləndirilməsi üzrə əməkdaşlıq sahələri ətrafında da fikir mübadiləsi apardıq", - deyə o əlavə edib.

    Rəşad Nəbiyev “Amazon Web Services”
    Азербайджан обсудил с Amazon Web Services развитие облачной инфраструктуры

    Son xəbərlər

    10:38

    Ulrike İvliyev: Avrasiya Patent İdarəsi Azərbaycanda İT sahəsində önəmli layihələr icra edir

    İKT
    10:30
    Foto

    2026-cı ili rahatlıq, təhlükəsizlik və şəhər həyatının enerjisinin bir arada cəmləndiyi "Nizami City"də qarşılayın! - FOTO-VİDEO

    Biznes
    10:27

    KİV: Tehran və Bakı müxtəlif sahələrdə iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirə bilər

    Xarici siyasət
    10:27

    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatında 25-ci dəfə səfər oyununda böyük hesabla qalib gəlib

    Futbol
    10:15

    Kamran İmanov: Süni intellektlə bağlı "Əqli mülkiyyət haqqında" qanuna dəyişiklik edilməlidir

    Elm və təhsil
    10:13

    Azərbaycan "Amazon Web Services"lə "bulud" infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İKT
    10:11

    İlham Əliyevin Slovakiyaya səfəri Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi qəbul edildiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    10:02

    Anar Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Sosial müdafiə
    09:50
    Foto

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Əbu-Dabidə "Bridge" media və məzmun sənayesi sammitində iştirak edir

    Media
    Bütün Xəbər Lenti