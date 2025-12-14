Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядками
- 14 декабря, 2025
- 14:09
Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с нарушением общественного порядка после субботней демонстрации.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Х.
Согласно информации, в ходе беспорядков на демонстрации радикально настроенных сторонников левых взглядов в берлинском районе Фридрихсхайн пострадали восемь полицейских.
"К настоящему моменту нам пришлось задержать 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, нарушения параграфа 86а уголовного кодекса Германии (О запрете использования символики антиконституционных организаций - ред.) и нарушения закона о взрывчатых веществах", - говорится в заявлении.
По данным правоохранительных органов, в митинге в германской столице принимали участие около 1 тысячи человек, а безопасность обеспечивали около 500 полицейских. Ближе к ночи демонстранты начали вести себя агрессивно, бросать в полицейских бутылки, петарды и выкрикивать лозунги запрещенных организаций.