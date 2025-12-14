Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядками

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 14:09
    Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядками

    Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с нарушением общественного порядка после субботней демонстрации.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Х.

    Согласно информации, в ходе беспорядков на демонстрации радикально настроенных сторонников левых взглядов в берлинском районе Фридрихсхайн пострадали восемь полицейских.

    "К настоящему моменту нам пришлось задержать 18 человек в связи с нарушением общественного порядка, нарушения параграфа 86а уголовного кодекса Германии (О запрете использования символики антиконституционных организаций - ред.) и нарушения закона о взрывчатых веществах", - говорится в заявлении.

    По данным правоохранительных органов, в митинге в германской столице принимали участие около 1 тысячи человек, а безопасность обеспечивали около 500 полицейских. Ближе к ночи демонстранты начали вести себя агрессивно, бросать в полицейских бутылки, петарды и выкрикивать лозунги запрещенных организаций.

    Берлин демонстрация пострадавшие полицейские задержанные
    Berlin polisi iğtişaşlarla əlaqədar 18 nəfəri saxlayıb
    Elvis

    Последние новости

    15:16

    Зеленский: США пока не ответили на новые предложения Украины по мирному плану

    Другие страны
    15:15
    Фото

    Азербайджанские шахматисты выиграли турнир среди тюркоязычных стран

    Индивидуальные
    15:03
    Фото

    Азербайджан представлен на XI Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН

    Kультурная политика
    14:54

    Азербайджанские каратисты завоевали 5 медалей на ЧМ в Эр-Рияде

    Индивидуальные
    14:42

    Генштаб ВСУ сообщил об ударах по важным объектам и целям РФ

    Другие страны
    14:23

    Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для проведения переговоров с Зеленским

    Другие страны
    14:09

    Полиция Берлина задержала 18 человек в связи с беспорядками

    Другие страны
    13:53
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:38
    Видео

    Одного из нападавших в Сиднее смог разоружить местный житель

    Другие страны
    Лента новостей