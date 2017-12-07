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    Азербайджан намерен сотрудничать с испанской ИТ-компанией

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В рамках международной выставки телекоммуникаций и информационных технологий Bakutel-2017 между Информационно-вычислительным центром министерства транспорта, связи и высоких технологий и испанской компанией Cibernos было подписано соглашение о совместном сотрудничестве, сообщили Report в пресс-службе министерства.

    Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области ИКТ, обмен опытом по таким проектам, как "Умный город", "Интернет вещей" и пр.

    Отметим, что имеющий более чем 50-летний опыт Cibernos является одной из крупнейших в Европе технологических компаний, предлагающей электронные решения для ряда европейских стран.

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