Азербайджан может выполнить миссию по поставке интернет-трафика из Европы в Китай

Азербайджан предпринимает достаточно серьезные шаги для превращения в один из хабов в сфере грузоперевозок и логистики

Азербайджанская международная группа компаний NEQSOL Holding стала владельцем одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Грузии Caucasus Online. Отметим, что приобретение Caucasus Online является частью более масштабного международного проекта NEQSOL Holding, начатого в 2018 году и известного как Цифровой шелковый путь (Digital Silk Way). Проект направлен на развитие современной транзитной волоконно-оптической инфраструктуры, соединяющей Европу с рынками Центральной и Южной Азии через Грузию и Азербайджан. Caucasus Online владеет подводной фиброоптической кабельной линией, проходящей по дну Черного моря, обеспечивающей транзитную интернет-доставку из Европы на Южный Кавказ и в регион Каспийского моря.

Директор Центра технологий информационных систем Multimedia, президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз рассказал Report о преимуществах проекта Цифрового шелкового пути для стран региона:

"Армянская сторона также пытается влиять на правительство Грузии, поскольку 80% доступа в интернет получает через эту линию" Осман Гюндуз Директор Центра технологий информационных систем Multimedia

"Правительство Грузии считает, что компания Caucasus Online, которая имеет фиброоптическую кабельную линию, проходящую по дну Черного моря, имеет важное значение и пытается выкупить ее обратно. Однако Грузия обеспечивается интернетом и по другим кабельным линиям. Проходящий по дну Черного моря кабель за последние 15 лет значительно устарел. А новые инвестиции со стороны NEQSOL Holding создают широкие возможности для обновления и развития инфраструктуры, что принесет большие выгоды и Грузии. Грузинская сторона считает, что теряет преимущество в области превращения страны в цифровой центр на Южном Кавказе. Однако именно благодаря сотрудничеству по проекту "Цифровой шелковый путь" Грузия может получить еще большую выгоду, поскольку таким образом она получает доступ к региону Центральной и Южной Азии".

По его словам, благодаря новым реалиям в регионе в ближайшее время может сформироваться и альтернативный маршрут (Зангезурский коридор), и в этом плане Грузия должна быть более заинтересована в проекте "Цифровой шелковый путь": "Армянская сторона также пытается влиять на правительство Грузии, поскольку 80% доступа в интернет получает через эту линию.

Однако и природный газ, который Армения получает от России, в настоящее время, хотя и временно, транспортируется через Азербайджан. Предусматривается также восстановление транспортных связей в регионе. Учитывая это, беспокойство армянских кругов необоснованно".

Глава Азербайджанского интернет-форума отметил, что приобретение Caucasus Online было осуществлено в соответствии с правовыми нормами:

В 2019 году NEQSOL Holding приобрела зарегистрированного за рубежом учредителя (материнскую компанию) Caucasus Online в полном соответствии с международными нормами и законами. Шаги и причины, по которым грузинская сторона пыталась отменить эту сделку, непонятны. Признание Грузией этой сделки положительно скажется на международном авторитете страны, инвестиционном климате и доверии иностранных инвесторов и создаст новые возможности для регионального сотрудничества".

Реализация NEQSOL Holding проекта "Цифрового Шелкового пути" принесет выгоду всему региону, что приведет к развитию цифровой экономики и услуг в регионе. В рамках проекта также предусматривается возможность создания в Азербайджане и Грузии современных центров обмена информацией и интернетом. Правильнее было бы полная поддержка проекта со стороны Грузии. На мой взгляд, правительству Азербайджана следовало бы решить возникший вопрос и оказать соответствующую поддержку для реализации проекта. Хотя "Цифровой шелковый путь" и является частным проектом, но имеет важное стратегическое значение для всего региона. Для его успешной реализации необходимо приложить все усилия в направлении решения вопроса как с Грузией, так и в международной плоскости", - добавил Осман Гюндуз.

Доктор философии по истории, специалист по data Learning Эмин Алиев отметил, что приобретение Caucasus Online является значимым фактором для страны:

"Это событие значительно повысит инвестиционную привлекательность нашей страны, и в результате гарантирует приток иностранных инвестиций в Азербайджан". Эмин Алиев Доктор философии по истории, специалист по data Learning

"Данный шаг NEGSOL Holding является успехом не только компании, но и всей страны. К этому явлению нужно подходить с нескольких точек зрения. Во-первых, становление Азербайджана как магистрального интернет-пространства, во-вторых, контекст 4-й Промышленной революции, в-третьих, вопрос инвестиционной привлекательности страны.

Хочу особо отметить один вопрос. Платформа Caucasus Online может быть оценена как компонент проекта Azerbaijan Digital Hub. Здесь также есть три основных этапа. Строительство, оснащение дата-центров и создание центров распределения интернет-трафика в Азербайджане. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях и в Азербайджане в целом выдвигаются такие концепции, как умные города, умные села, умная инфраструктура, умное управление, которые в скором времени будут реализованы. Самое главное условие при их реализации - наличие высокоскоростного интернета. С другой стороны, инвестиционная привлекательность любой страны во многом зависит от таких факторов, как скорость интернета, степень развития ИТ-инфраструктуры. Поэтому это событие значительно повысит инвестиционную привлекательность нашей страны, и в результате гарантирует приток иностранных инвестиций в Азербайджан. А это означает создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики и развитие новых отраслей.

Э.Алиев заявил, что в будущем Азербайджан может стать цифровым хабом:

"Азербайджан предпринимает достаточно серьезные шаги для превращения в один из хабов в сфере грузоперевозок и логистики. Когда эти проекты полностью дойдут до завершающей стадии, Азербайджан может стать цифровым хабом региона. Азербайджан может взять на себя миссию по транспортировке интернет-трафика из Европы в Китай. Это событие носит глобальное значение и является очень успешным для нашей экономики, для нашей страны".