Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в Африке

Азербайджан и британская компания Palantir обсудили возможности сотрудничества в сферах национальной интеграции данных, управления искусственным интеллектом, кибербезопасности и мониторинга критической инфраструктуры.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети X.

"В рамках визита в Великобританию мы провели встречу с представителями компании Palantir. Также состоялся обмен мнениями о развитии отечественного кадрового потенциала, трансфере знаний и потенциальной роли Азербайджана во внедрении платформ Palantir в Африке", - отметил министр.