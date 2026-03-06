Азербайджан может сыграть роль во внедрении платформ Palantir в Африке
ИКТ
- 06 марта, 2026
- 10:43
Азербайджан и британская компания Palantir обсудили возможности сотрудничества в сферах национальной интеграции данных, управления искусственным интеллектом, кибербезопасности и мониторинга критической инфраструктуры.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети X.
"В рамках визита в Великобританию мы провели встречу с представителями компании Palantir. Также состоялся обмен мнениями о развитии отечественного кадрового потенциала, трансфере знаний и потенциальной роли Азербайджана во внедрении платформ Palantir в Африке", - отметил министр.
