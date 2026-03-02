Азербайджан может стать штаб-квартирой регионального ИИ-хаба Среднего коридора

Азербайджану предложено создать механизм сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в рамках Среднего коридора (MC-AICM), который должен обеспечить цифровую интеграцию логистических процессов между странами-участницами маршрута.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на своей странице в соцсети.

"Азербайджан уже стал геоэкономическим интегратором Среднего коридора и создание регионального хаба ИИ является логичным следующим шагом", - подчеркнул экс-министр.

По его словам, Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) уже становится одним из ключевых торговых путей Евразии. Однако его будущая конкурентоспособность будет определяться не только строительством новых железных дорог и портов, но и уровнем цифровизации.

"Именно цифровизация и логистика на базе ИИ определят, сможет ли коридор стать глобально конкурентоспособным. Азербайджан возглавляет эту трансформацию, инвестируя в интеллектуальные системы порта Алят, цифровые таможенные сервисы и инструменты планирования с поддержкой ИИ на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс и в своей расширяющейся мультимодальной сети", - написал экс-министр в соцсети.

В.Норов подчеркнул, что ключевые проблемы евразийской логистики - длительное время в пути, заторы и фрагментированные таможенные режимы - невозможно решить исключительно за счет развития физической инфраструктуры. По его мнению, Среднему коридору необходимы отслеживание грузов в режиме реального времени; гармонизация и синхронизация данных между странами; инструменты предиктивной логистики; системы анализа рисков на базе ИИ; единые цифровые стандарты.

Он отметил, что Азербайджан уже демонстрирует практические результаты цифровой трансформации. В частности, объем контейнерных перевозок в Бакинском международном морском торговом порту (Алят) в 2025 году вырос на 40% благодаря внедрению цифровых рабочих процессов. В свою очередь, Азербайджанские железные дороги увеличили трафик контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа на 34% за счет применения интеллектуальных инструментов планирования.

По мнению В.Норова, для перехода от национальной цифровизации к полноценной региональной интеграции необходимо создать совместный механизм ИИ для координации цифровой логистики между всеми странами ТМТМ.

Предполагается, что механизм будет выполнять следующие функции создание платформы предиктивной логистики на базе ИИ для совместного прогнозирования прибытия судов, движения поездов, мониторинга погодных условий на Каспии и загруженности портов; внедрение единой цифровой таможенной системы с ИИ-оценкой рисков, предварительным обменом данными и автоматизированным оформлением грузов по всему коридору; разработка интероперабельных "цифровых двойников" ключевых портов и терминалов - Алята, Актау, Курык и Поти - для планирования мощностей и моделирования различных сценариев; формирование трансграничной системы управления данными с едиными стандартами кибербезопасности и цифровой идентификации грузов; создание в Баку Центра инноваций и обучения в сфере ИИ для реализации пилотных проектов (умные вагоны, IoT-датчики) и повышения квалификации специалистов таможенных и логистических ведомств.

По словам В.Норова, выбор Азербайджана в качестве предполагаемой штаб-квартиры механизма обусловлен наличием современной цифровой логистической зоны в порту Алят и ролью страны как координатора Евразийского транспортного маршрута. Он также отметил активизацию интеграции с государствами Центральной Азии в формате C5, развитую цифровую инфраструктуру и стратегическое партнерство с портом Сиань и ведущими европейскими логистическими сетями.

Напомним, что в 2025 году в направлении Восток–Запад было принято 392 блок-поезда - на 37% больше, чем в 2024 году. Контейнерооборот Бакинского порта превысил 100 тыс. TEU, что стало рекордным показателем. В настоящее время продолжаются работы по увеличению пропускной способности коридоров, расширению годового объема перевалки грузов Бакинского порта до 260 тысяч TEU и совершенствованию пограничных процедур.

В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. На 2026 год перевозки по нему планируются на уровне 5,2 млн тонн.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут составляет 11,4 млн тонн.