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Азербайджан может стать хабом экспорта ИКТ-продукции

Азербайджан может стать хабом экспорта ИКТ-продукции Правительство Азербайджана ведет работу по превращению страны в хаб экспорта ИКТ-продукции.
ИКТ
30 ноября 2023 г. 10:58
Азербайджан может стать хабом экспорта ИКТ-продукции

Правительство Азербайджана ведет работу по превращению страны в хаб экспорта ИКТ-продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на церемонии открытия ”Инновационного саммита İnMerge“ в Баку.

"Наряду с хабом экспорта ИКТ-продукции должны быть приняты меры в направлении "outsorsing hub", инновационного хаба и бизнес-хаба. Обычно бизнес-хабом становятся многие страны с большим населением. Однако Азербайджану, ввиду отсутствия прямого выхода к Мировому океану, выгоднее стать центром инноваций. В связи с этим мы также должны привлекать международное сообщество, для чего у нас должна быть правовая база.

Инновационный хаб включает несколько ключевых компонентов. Это обеспечение справедливого доступа к рынку, верховенство закона, наличие необходимой инфраструктуры, в том числе интернета. К концу этого года мы на 100% обеспечим покрытие территории страны высокоскоростным интернетом", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan can become hub for export of ICT products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İKT məhsullarının ixracı üzrə haba çevrilə bilər

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