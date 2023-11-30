Азербайджан может стать хабом экспорта ИКТ-продукции

Правительство Азербайджана ведет работу по превращению страны в хаб экспорта ИКТ-продукции.

Правительство Азербайджана ведет работу по превращению страны в хаб экспорта ИКТ-продукции.

Как сообщает Report, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на церемонии открытия ”Инновационного саммита İnMerge“ в Баку.

"Наряду с хабом экспорта ИКТ-продукции должны быть приняты меры в направлении "outsorsing hub", инновационного хаба и бизнес-хаба. Обычно бизнес-хабом становятся многие страны с большим населением. Однако Азербайджану, ввиду отсутствия прямого выхода к Мировому океану, выгоднее стать центром инноваций. В связи с этим мы также должны привлекать международное сообщество, для чего у нас должна быть правовая база.

Инновационный хаб включает несколько ключевых компонентов. Это обеспечение справедливого доступа к рынку, верховенство закона, наличие необходимой инфраструктуры, в том числе интернета. К концу этого года мы на 100% обеспечим покрытие территории страны высокоскоростным интернетом", - отметил он.