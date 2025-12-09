Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

Азербайджан и США обсудили возможности совместной деятельности в сферах энергетики и кибербезопасности.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.

"В рамках визита в США состоялась встреча с главой Управления научно-технической политики Белого дома Итаном Клейном. Мы обменялись мнениями о налаживании более тесного партнерства между американскими компаниями и Азербайджаном и шагах, которые необходимо предпринять в данном направлении. Мы подчеркнули важность расширения нормативно-правовой базы между двумя странами и отведения особого места в этом контексте ИКТ и искусственному интеллекту", - написал министр.

Набиев также сообщил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области искусственного интеллекта и новых технологий, а также подготовки кадров в соответствии с международными стандартами.