Азербайджан и США обсудили совместную деятельность в сфере кибербезопасности

    • 09 декабря, 2025
    • 17:33
    Азербайджан и США обсудили возможности совместной деятельности в сферах энергетики и кибербезопасности.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети Х.

    "В рамках визита в США состоялась встреча с главой Управления научно-технической политики Белого дома Итаном Клейном. Мы обменялись мнениями о налаживании более тесного партнерства между американскими компаниями и Азербайджаном и шагах, которые необходимо предпринять в данном направлении. Мы подчеркнули важность расширения нормативно-правовой базы между двумя странами и отведения особого места в этом контексте ИКТ и искусственному интеллекту", - написал министр.

    Набиев также сообщил, что на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области искусственного интеллекта и новых технологий, а также подготовки кадров в соответствии с международными стандартами.

    Рашад Набиев Итан Клейн Азербайджан США кибербезопасность
    Azərbaycan və ABŞ kibertəhlükəsizlik istiqamətində birgə fəaliyyəti müzakirə edib
