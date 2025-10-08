Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с президентом Ассоциации критической инфраструктуры Словацкой Республики Тибором Страканом.

Как сообщает Report, стороны провели обмен мнениями о направлениях деятельности и реализуемых проектах по кибербезопасности в сферах критической инфраструктуры, таких как транспорт, энергетика и цифровые услуги.

Замминистра Самеддин Асадов предоставил информацию о работе, проводимой в стране в области информационной безопасности и кибербезопасности. Он отметил, что в рамках утвержденной в 2023 году "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы" был реализован ряд системных мер, и работа в этом направлении последовательно продолжается.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности, в транспортном и телекоммуникационном секторах, а также перспективы обмена опытом между государственным и частным секторами и реализации совместных проектов.

Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития будущего сотрудничества между двумя странами.