Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    • 08 октября, 2025
    • 18:26
    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    В Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с президентом Ассоциации критической инфраструктуры Словацкой Республики Тибором Страканом.

    Как сообщает Report, стороны провели обмен мнениями о направлениях деятельности и реализуемых проектах по кибербезопасности в сферах критической инфраструктуры, таких как транспорт, энергетика и цифровые услуги.

    Замминистра Самеддин Асадов предоставил информацию о работе, проводимой в стране в области информационной безопасности и кибербезопасности. Он отметил, что в рамках утвержденной в 2023 году "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы" был реализован ряд системных мер, и работа в этом направлении последовательно продолжается.

    На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности, в транспортном и телекоммуникационном секторах, а также перспективы обмена опытом между государственным и частным секторами и реализации совместных проектов.

    Также состоялся обмен мнениями о перспективах развития будущего сотрудничества между двумя странами.

    Минцифры кибербезопасность Словакия сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan Slovakiya ilə kibertəhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Последние новости

    18:38
    Фото
    Видео

    Дорожная полиция провела в Баку просветительское мероприятие для пешеходов

    Внутренняя политика
    18:26
    Фото

    Азербайджан и Словакия обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности

    ИКТ
    18:23

    Азербайджан представлен на конференции по защите журналистов в Дохе

    Медиа
    18:12

    Очередной защитник "Реала" выбыл из строя

    Футбол
    18:01
    Фото

    АПБА назвало причину отравления 73 человек в Имишли

    Другие
    18:00

    В Афганистане ограничили доступ к Instagram, Facebook и Snapchat

    Другие страны
    17:57

    Азербайджан и Оман создадут рабочую группу по инвестициям

    Бизнес
    17:39

    В Отдельной общевойсковой армии начался прием на сверхсрочную военную службу

    Армия
    17:32
    Фото

    Азербайджан и ФРГ обсудили расширение сотрудничества в финансовой сфере

    Финансы
    Лента новостей