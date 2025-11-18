Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    18 ноября, 2025
    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    Агентство информационно-коммуникационных технологий Азербайджана (İKTA) и Национальный орган по управлению и регулированию в области коммуникаций Румынии (ANCOM) подписали Меморандум о взаимопонимании на полях конференции WTDC-25 в Баку.

    Как сообщает Report, документ подписан на встрече представителей двух регулирующих органов.

    Меморандум предусматривает расширение взаимного обмена опытом, а также реализацию совместных проектов и учебных программ.

    На встрече присутствовали делегации во главе с председателем правления ИКТА Наилем Мардановым и президентом ANCOM Валериу Згонеа.

    Основное внимание было уделено сформировавшемуся сотрудничеству между регулирующими органами Азербайджана и Румынии, предпринятым шагам в этом направлении, а также будущим планам. Среди обсуждаемых приоритетных направлений были вопросы повышения качества услуг, защиты прав потребителей, цифровой трансформации и регулирования инновационных решений.

    Участники также отметили необходимость дальнейших шагов для развития сотрудничества регулирующих органов обеих стран в международных организациях.

