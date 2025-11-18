İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    İKTA və Rumıniyanın tənzimləyici qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İKT
    • 18 noyabr, 2025
    • 16:57
    İKTA və Rumıniyanın tənzimləyici qurumu arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Bakıda keçirilən "WTDC-25" çərçivəsində Azərbaycanın telekommunikasiya və poçt xidmətləri üzrə tənzimləyici qurumu İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) və Rumıniyanın kommunikasiya sahəsi üzrə tənzimləyici milli qurumu ANCOM arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    "Report" xəbər verir ki, Anlaşma Memorandumu iki qurum arasında keçirilən işgüzar görüş çərçivəsində imzalanıb.

    Memorandum qurumların qarşılıqlı təcrübə və bilik mübadiləsini daha da genişləndirməsini, ortaq layihələr və təlim proqramlarının həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.

    Görüşdə İKTA-nın İdarə heyətinin sədri Nail Mərdanov və ANCOM prezidenti Valeriu Zqonea rəhbərlik etdikləri nümayəndə heyətləri ilə iştirak ediblər. Əsas diqqət artıq bir müddət əvvəl Azərbaycan və Rumıniya tənzimləyici qurumları arasında formalaşmış işbirliyi, bu istiqamətdə atılmış addımlar, gələcək planlar və xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, radiospektr idarəçiliyi, istehlakçıların hüquqlarının qorunması, rəqəmsal transformasiya və innovativ həllərin tənzimlənməsi kimi ortaq prioritetlərə yönəlib.

    Müzakirələrdə informasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı fonunda yeni texnologiyaların tənzimlənməsi və idarə olunmasına ehtiyac, bu sahədə öyrənmə prosesində mövcud çətinliklər, eləcə də onların aradan qaldırılması və sürətləndirilməsi üçün təcrübə və bilik mübadiləsinin vacibliyi vurğulanıb. ANCOM Avropa tənzimləyici çərçivəsinə uğurla inteqrasiya edən ən qabaqcıl təcrübəyə malik qurumlardan biridir. İKTA-nın isə son dövrlərdə data əsaslı kameral təhlilləri, intellektual platformalarla genişlənən əməkdaşlığı müxtəlif ölkələrin tənzimləyici qurumlarının maraq dairəsindədir.

    Hər iki ölkənin tənzimləyici qurumlarının təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlığının genişləndirilməsi istiqamətində addımların atılmasına ehtiyac olduğu da qeyd edilib.

    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi ANCOM Memorandum
    Foto
    Азербайджан и Румыния подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере ИКТ

    Son xəbərlər

    17:51

    Kamboca rəsmisi: "Texnologiya bəşəriyyətin rifahı üçün düzgün istifadə edilməlidir"

    İKT
    17:48

    Ötən ay 16 mindən çox əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    17:48

    "İnter" və "Milan" fransalı qapıçı ilə maraqlanır

    Futbol
    17:47

    Dövlət Xidməti: Fasilə "AzStateNet" şəbəkəsinə və gov.az domenlərinə təsir etməyib

    İKT
    17:46

    "Azərbaycanfilm"in həyətindəki Cəfər Cabbarlının heykəli restavrasiya ediləcək - RƏSMİ

    Mədəniyyət siyasəti
    17:43

    Mariyana Kuyundziç: "Aİ rəqəmsal uçurumu aradan qaldırmağa və təhlükəsiz infrastrukturu gücləndirməyə çalışır"

    İKT
    17:40

    Hakan Fidan: Türkiyə Azərbaycanla koordinasiya və həmrəylik içində əlaqələr qurur

    Region
    17:40

    Nəzər Əliyev: "Ucuz Çin məhsulları yerli ustaların satış imkanlarını daraldır"

    Turizm
    17:38

    Sabah Sumqayıtda 30 min abonentin suyu kəsiləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti