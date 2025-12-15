Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 13:07
Azərbaycan II Liqasında mübarizə aparan "Şəki" klubu çempionatın XIII turunda qarşılaşmalı olduğu "Qaradağ Lökbatan"la oyuna çıxmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məsələnin səbəbi ilə bağlı daha sonra açıqlama veriləcəyi bildirilib.
Sözügedən matç bu gün saat 14:00-da Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilməli idi.
Qeyd edək ki, "Şəki" II Liqada 12 turdan sonra turnir cədvəlində 25 xalla dördüncü sırada qərarlaşıb.
Son xəbərlər
13:31
"Şərurlu İsfəndiyar" məhkəmədə: Ramiz Mehdiyevlə əlaqəsi olanlar cəzalarını çəkəcəklərDaxili siyasət
13:30
İlham Əliyev sabiq dövlət müşaviri Vahid Axundovun vəfatı ilə bağlı nekroloq imzalayıbDaxili siyasət
13:22
Qış fəslinin Azərbaycana daxil olma vaxtı açıqlanıbElm və təhsil
13:16
Sabah leysan yağacaq, yolların buz bağlaması gözlənilir - XƏBƏRDARLIQEkologiya
13:13
Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıbMaliyyə
13:10
Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyasının çatdırılması gözlənilirRegion
13:09
Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaqSosial müdafiə
13:07
Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edibFutbol
13:05
Foto