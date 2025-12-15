WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    • 15 dekabr, 2025
    • 13:07
    Azərbaycan II Liqasında mübarizə aparan "Şəki" klubu çempionatın XIII turunda qarşılaşmalı olduğu "Qaradağ Lökbatan"la oyuna çıxmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məsələnin səbəbi ilə bağlı daha sonra açıqlama veriləcəyi bildirilib.

    Sözügedən matç bu gün saat 14:00-da Lökbatan Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda keçirilməli idi.

    Qeyd edək ki, "Şəki" II Liqada 12 turdan sonra turnir cədvəlində 25 xalla dördüncü sırada qərarlaşıb.

    Futbol "Şəki" klubu II Liqa "Qaradağ Lökbatan"

