Азербайджан и Малайзия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Служба электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана подписала меморандум о взаимопонимании с Национальным центром реагирования на киберинциденты (CERT) Малайзии.

Как сообщает Report, документ, подписание которого состоялось онлайн, направлен на обмен опытом и знаниями в сфере кибербезопасности, а также на поддержку профессионального развития специалистов в этой области.

Стороны договорились о сотрудничестве в предотвращении инцидентов в сфере информационной безопасности, организации совместных тренингов и семинаров, обмене передовым опытом и внедрении инновационных решений.

Отмечено, что меморандум имеет важное значение для расширения стратегического партнерства в области информационной и кибербезопасности, а также для укрепления взаимной поддержки в региональных и глобальных инициативах.