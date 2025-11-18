Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    18 ноября, 2025
    • 17:58
    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

    Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Обсуждения состоялись на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с находящимся с визитом в Баку министром связи Малайзии Датуком Ахмадом Фахми Мохамедом Фадзилом.

    В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве, особенно об обмене опытом в сфере 5G, дата-центров и цифровой экономики, а также о командировании азербайджанских специалистов в Малайзию в ближайшее время с этой целью.

    Azərbaycan və Malayziya İKT sahəsində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

