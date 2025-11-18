Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере ИКТ

Азербайджан и Малайзия обсудили вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Обсуждения состоялись на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с находящимся с визитом в Баку министром связи Малайзии Датуком Ахмадом Фахми Мохамедом Фадзилом.

В ходе встречи была достигнута договоренность о сотрудничестве, особенно об обмене опытом в сфере 5G, дата-центров и цифровой экономики, а также о командировании азербайджанских специалистов в Малайзию в ближайшее время с этой целью.